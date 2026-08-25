L’addio a Sara Brugnatelli, morta in Albania: «Innamorata della vita»

La pioggia è scesa per tutta la mattina. Poi il sole è sbucato, splendente, illuminando Zocco d’Erbusco, dove la comunità oggi pomeriggio si è riunita nella parrocchiale di san Lorenzo per i funerali di Sara Brugnatelli. Ad accogliere la 26enne, morta in un incidente stradale in Albania insieme al fidanzato, una folla di persone: conoscenti e tantissimi giovani, gli amici di sempre, stretti nel dolore della perdita.
L’abbraccio di amici e familiari
«Vogliamo vivere questo momento intenso di preghiera nell’atteggiamento di fede, perché il Signore accolga la nostra sorella», ha esordito don Gianfranco Rossi (parroco di Coccaglio, ha sostituito il parroco della frazione, don Bruno Colosio, nella celebrazione) davanti ai banchi gremiti della chiesa: l'abbraccio della comunità a una delle sue anime più belle.
In prima fila i parenti: papà Massimo, gli zii e i cugini, per i quali la 26enne era come una figlia, una sorella. Dietro tantissimi giovani. Negli occhi si leggeva il dolore, il dubbio, lo spaesamento per un dramma impossibile da spiegare. In mezzo a dolore, le parole del Vangelo sono state però un inno alla vita. Quella di cui Sara, con il suo sorriso, il fuoco interiore, era sempre stata innamorata.
«Innamorata della vita»
«Dobbiamo amarla non solo quando siamo felici – ha continuato don Rossi – ma anche quando si fa fatica. E anche nel momento della morte, perché sappiamo che essa è stata sconfitta da Cristo». Così come faceva la 26enne, di cui rimane impresso un ricordo indelebile. «Sara – ha continuato il sacerdote – era una persona che, anche nel dramma, era capace di reagire: questo è quello che dobbiamo fare noi. Dal cielo Sara sarà per tutti noi un conforto, per tutti coloro che l’hanno amata e accompagnata, ciascuno in diversi modi e momenti della sua vita: non ci lascerà mai soli».
Dopo la funzione, il corteo funebre si è diretto al cimitero di Erbusco per la sepoltura. Domenica 6 settembre, alle 18, nella parrocchiale di San Lorenzo verrà celebrata una messa in suffragio.