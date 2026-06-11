Enorme gru in via XX Settembre: maxi sollevamento di alcuni frigoriferi

Chi è transitato in via XX Settembre intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì si è trovato davanti a un insolito scenario: un grande cantiere temporaneo, con mezzi al lavoro e una gru di notevoli dimensioni all’altezza dell’incrocio in corrispondenza del cavalcavia Kennedy.
L'intervento era programmato per consentire il posizionamento di alcune macchine frigorifere in un'area situata oltre un condominio che si affaccia sulla stessa via XX Settembre. Proprio la presenza dell’edificio ha reso necessaria un’operazione particolarmente complessa.
L’operazione
Per raggiungere la destinazione finale degli impianti, infatti, è stato necessario utilizzare una gru in grado di sollevare i macchinari e farli passare al di sopra del condominio, depositandoli nell’area prevista. Una manovra che richiede precisione e che, per motivi logistici e di sicurezza, è stata effettuata nelle ore notturne, quando il traffico veicolare e pedonale è ridotto.
Le operazioni sono iniziate intorno alla mezzanotte e si sono concluse nel giro di un paio d’ore. Durante l’intervento l’area è stata presidiata dal personale incaricato, mentre la grande gru ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio, colpiti dalle dimensioni del mezzo e dalla particolarità dell'intervento.