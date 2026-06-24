Enaip e Associazione Piamarta accreditati per i corsi regionali

La Regione Lombardia conferma l’impegno per garantire ai giovani percorsi di formazione professionale, accessibili e coerenti con le esigenze del sistema economico locale. Questo il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto nella sala del Consiglio comunale di Montichiari, durante il quale sono stati presentati gli enti accreditati che dall’anno formativo 2026/27 che partirà in settembre erogheranno i percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nel Comune bassaiolo.
All’iniziativa hanno partecipato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il sindaco di Montichiari, Marco Togni, e i rappresentanti degli enti gestori individuati dalla Regione al termine della procedura pubblica avviata per assicurare la prosecuzione dell’offerta formativa sul territorio dopo le annose vicende di revoca dell’accreditamento dell’ente «Don Tadini». Risolta quindi in tempi rapidi l’istruttoria dell’avviso regionale e individuati i due enti accreditati che insieme garantiranno l’avvio dei percorsi dal prossimo settembre.
Fondazione Enaip Lombardia erogherà i corsi di: operatore alla riparazione di veicoli a motore, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, tecnico riparatore di veicoli a motore, tecnico dei servizi di promozione e accoglienza. Associazione Formazione Giovanni Piamarta gestirà invece i percorsi di operatore ai servizi di impresa e tecnico dei servizi di impresa. Entrambi gli enti hanno individuato una sede nel Comune di Montichiari, in via Martiri della Libertà 61, assicurando così la continuità dell’offerta formativa e la possibilità per studenti e famiglie di proseguire il percorso senza allontanarsi dal territorio.
Qualità formativa
Secondo Tironi, la Regione «mantiene l’impegno di dare continuità alla formazione sul territorio. Abbiamo lavorato per garantire qualità formativa, individuando soggetti in grado di assicurare percorsi collegati alle richieste del mondo del lavoro. La formazione professionale rappresenta una leva strategica per accompagnare i giovani verso l’occupazione e per rispondere al fabbisogno di competenze delle imprese lombarde. Nessun ragazzo dev’essere lasciato senza opportunità e nessun territorio può permettersi di perdere un presidio educativo così importante e di qualità».
«Per Piamarta Formazione, l’iniziativa rappresenta il consolidamento di una presenza storica sul territorio bresciano – ha aggiunto il presidente dell’associazione, padre Fabio Vinaschi –. Fare bene il bene, diceva San Piamarta, è la linea che ispira la nostra azione educativa». «Fondazione Enaip Lombardia – ha concluso il direttore Giovanni Colombo – questa iniziativa costituisce invece un passo significativo nella costruzione di un presidio anche nella provincia di Brescia, ampliando così la nostra rete di servizi formativi sul territorio regionale».