Pensioni, a marzo aumenti negli importi: chi ne beneficia

Marzo, mese di aumenti nell’importo delle pensioni. Dal prossimo mese, infatti, la riduzione dell’aliquota Irpef contenuta nell’ultima legge di Bilancio comincerà ad avere effetti anche sul sistema previdenziale. In più, scatteranno anche gli aumenti delle maggiorazioni sociali. E verranno riconosciuti anche i conguagli dei mesi di gennaio e febbraio. Vediamo quali pensionati saranno interessati dalle novità.

Il taglio Irpef

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un taglio dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro all’anno. Questa misura, di cui da inizio anno beneficiano i lavoratori dipendenti, da lunedì 2 marzo avrà effetto anche sulle pensioni: per chi rientra nei due estremi di reddito interessati (sopra i 28mila euro e sotto i 50mila euro) si ridurrà infatti la tassazione trattenuta dall’Inps e di conseguenza aumenta l’importo della pensione. A marzo saranno pagati anche i conguagli relativi a gennaio e febbraio, mesi nei quali era stata applicata la vecchia aliquota del 35%.

Secondo la simulazione realizzata dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il taglio Irpef contenuto nella Manovra interessa il 27% dei pensionati e generebbe un risparmio medio di circa 55 euro all’anno.

Le maggiorazioni sociali

Da marzo entreranno in vigore anche le nuove maggiorazioni sociali per gli over 70 con pensione minima e le persone con invalidità civile totale. Per questa platea di beneficiari ci sarà un aumento di circa 12 euro al mese: la maggiorazione passerà da 8 a 20 euro mensili. Pure in questo caso sul cedolino di marzo si troveranno anche gli arretrati di gennaio e febbraio.