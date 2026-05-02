Emergenza casa a Brescia: il nuovo Piano nazionale e i fondi in arrivo
Dal Governo 10 miliardi per 100mila alloggi. A Brescia e provincia fondi regionali per riqualificare le case Aler sfitte e contrastare il caro affitti
Il nuovo piano del governo punta a creare o recuperare più alloggi popolari
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