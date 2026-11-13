Elettrici ed efficienti: arriva la svolta green per i mezzi di Salò

Conversione all’elettrico per i mezzi comunali. Il Comune di Salò ha avviato il progressivo ammodernamento della propria flotta, sostituendo diversi veicoli a trazione termica con nuovi modelli elettrici. Un investimento che punta a migliorare l’efficienza dei servizi, ridurre l’impatto ambientale e rendere più sostenibile la gestione della città. I nuovi mezzi sono stati presentati nei giorni scorsi dall’assessore Roberto Novelli e sono già operativi.
Le scelte
Nello specifico, la Polizia locale si è dotata di una nuova auto elettrica, acquistata grazie al cofinanziamento al 50% di Regione Lombardia. Anche l’Ufficio tecnico ha accolto una nuova vettura a trazione completamente elettrica, che va ad affiancare le due già in dotazione. A breve, inoltre, i veicoli potranno essere ricaricati direttamente utilizzando l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che saranno installati sul tetto del magazzino comunale nell’ambito della Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Salò. Un ulteriore impianto è previsto sulla copertura della palestra di Barbarano.
Per il settore dei Lavori pubblici è arrivato un nuovo Porter Bi-Fuel Euro 6, dotato di cassone ribaltabile e di un’ampia capacità di carico, che affianca un mezzo analogo acquistato lo scorso anno. In dotazione anche un nuovo taglia erba, con un piatto di taglio da 1,2 metri che consente di ridurre i tempi di sfalcio grazie a una superficie di lavoro doppia rispetto a quella del mezzo precedente. L’ottimizzazione dei costi per la manutenzione del patrimonio verde è, del resto, uno degli obiettivi del Piano del verde pubblico in fase di definizione.
Alla casa di riposo
Anche la Rsa di Salò punta sulla mobilità elettrica. La struttura, socia fondatrice della Cer insieme al Comune, dopo aver installato sul tetto un impianto fotovoltaico da 115 Kwh ha acquistato un nuovo furgone elettrico, che affianca quello già operativo. Sono utilizzati per la distribuzione dei pasti nel centro storico.
Strade
Novità anche per il parco mezzi impiegato nella pulizia delle strade comunali. Insieme al responsabile di zona di Garda Uno, Luca Benedetti, è stata presentata una nuova spazzatrice. Più compatta, silenziosa ed ecologica, grazie al motore Euro 6H e ai filtri per le polveri sottili, la macchina è progettata per muoversi agevolmente anche nelle vie più strette e nei vicoli. La dotazione di tre spazzole permette inoltre una pulizia più accurata nei punti critici, come angoli, marciapiedi e parcheggi. Un ulteriore intervento per rendere Salò più pulita e vivibile.