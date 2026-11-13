Elettrici ed efficienti: arriva la svolta green per i mezzi di Salò

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Rete CAUTO ha analizzato oltre 50mila prodotti tessili raccolti a Brescia e provincia. Una ricerca che svela la composizione dei materiali e apre nuove prospettive per il riutilizzo e il riciclo