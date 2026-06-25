Efficientamento energetico, la biblioteca di Padenghe chiusa per un anno

Per quasi un anno Padenghe dovrà fare a meno della sua biblioteca. Dal 1° luglio chiuderà per lavori di riqualificazione energetica, con una riapertura prevista il 31 maggio 2027.
L’intervento, finanziato dalla Regione con un contributo a fondo perduto di 437.149 euro nell’ambito del bando Recap per il contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici, interesserà l’intero edificio. Trattandosi di una struttura sottoposta a tutela della Soprintendenza, la coibentazione sarà realizzata dall’interno. Prima dell’avvio del cantiere sarà necessario svuotare completamente la biblioteca. «Si tratta di un intervento importante, reso possibile da un contributo altrettanto importante - spiega il sindaco Albino Zuliani -. Prima sarà necessario svuotare la biblioteca, operazione che richiederà circa un mese; quindi, entro la fine di luglio, prenderanno il via i lavori, nel rispetto del cronoprogramma fissato dalla Regione».
Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di efficientamento energetico portato avanti dal Comune. «Nei giorni scorsi abbiamo superato con esito positivo la verifica per il mantenimento della certificazione Emas, confermando il percorso intrapreso dall’Amministrazione sul fronte della sostenibilità ambientale», aggiunge Zuliani.
Il servizio
La chiusura riguarderà uno dei servizi pubblici più frequentati della comunità. Ospitata nell’ex asilo Zinelli-Perdoni e intitolata alla poetessa Alda Merini, la biblioteca custodisce 30.178 volumi catalogati nella Rete bibliotecaria bresciana e cremonese, registra ogni anno oltre 9mila prestiti e promuove incontri con le scuole, laboratori per bambini, mostre, visite culturali e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. «La nostra casa della cultura», l’ha definita il vicesindaco con delega alla Biblioteca Mauro Moretti.
Durante il periodo dei lavori cambieranno anche le modalità di restituzione dei libri e dei dvd. Dal 1° al 29 luglio la sede resterà aperta soltanto il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12, esclusivamente per consentire la riconsegna dei materiali presi in prestito.
Altre strutture nei paesi vicini
Dal 30 luglio gli utenti dovranno invece rivolgersi a una delle biblioteche della Rete bibliotecaria bresciana e cremonese, continuando così a usufruire del servizio attraverso le altre sedi del territorio. Tra le più vicine figurano Soiano, Moniga, Manerba, Desenzano e Lonato. Il Comune invita i cittadini a non attendere gli ultimi giorni per effettuare le restituzioni e ricorda che, anche durante la chiusura della sede padenghina, resteranno attivi tutti i servizi garantiti dalla rete bibliotecaria nelle altre strutture, consentendo di continuare a prendere in prestito libri e altro fino alla riapertura della «Alda Merini».