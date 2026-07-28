Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Edolo e Ponte di Legno sono senza pediatra, l’appello dei genitori

Sospesi gli ambulatori dei due paesi, i bambini devono essere portati a Cedegolo: «Alcune famiglie devono affrontare un’ora di viaggio». Asst Valcamonica: «Le nostre ricerche senza risposta»
Giuliana Mossoni
La Casa di comunità di Ponte di Legno, ora priva di pediatria
La Casa di comunità di Ponte di Legno, ora priva di pediatria

Da inizio luglio gli ambulatori pediatrici di Edolo e Ponte di Legno sono sospesi: per le visite filtro e le altre necessità mediche dei bambini, le famiglie dell’alta Vallecamonica devono fare riferimento a Cedegolo. Una situazione che ha spinto un gruppo di genitori e residenti a scrivere una nuova lettera aperta, accompagnata da 48 firme raccolte al 25 luglio. La richiesta è quella di riportare un presidio pediatrico in Alta Valle.

«Per chi vive nei paesi più a nord – scrivono i genitori – significa affrontare anche quaranta chilometri e quasi un’ora di viaggio, soprattutto con il traffico della stagione turistica. Un disagio che pesa ancora di più quando a dover essere trasportato è un neonato per una visita di controllo o un bambino che non sta bene. La salute è un diritto costituzionale – aggiungono – e come tale deve essere garantito. Come possiamo pensare che aumentino le nascite, in una zona già in calo demografico, se mancano i servizi essenziali per l’infanzia?».

Il precedente

Per l’alta Valle non si tratta della prima mobilitazione: già nel 2025 erano state raccolte oltre 250 firme per chiedere la riapertura degli ambulatori di Edolo e Ponte di Legno, tornati operativi nel luglio dello scorso anno dopo circa sei mesi di stop grazie alla disponibilità di una pediatra, venuta da fuori, che si era detta disponibile a trasferirsi a Ponte di Legno.

Ora il problema si è ripresentato e non pare di facile risoluzione. Perché l’Asst Vallecamonica ha già provato più e più volte a trovare un professionista, attraverso diversi bandi e contatti ad ampio raggio.

La disponibilità

«Mi aggiungo anche io a questo appello, che rivolgiamo a possibili candidati pediatri – afferma Corrado Scolari, direttore generale dell’Asst camuna –, abbiamo chiamato tutti, bandito più ricerche, abbiamo le risorse, i posti e, grazie al Comune di Ponte di Legno, anche la disponibilità di un alloggio. Abbiamo fatto di tutto per cercare il pediatra. Abbiamo trovato due professionisti per la bassa Valle, ma per l’alta nessuno. C’è da specificare che le famiglie non sono senza pediatra, uno c’è, ma fa ambulatorio a Cedegolo, non oltre».

Le famiglie, che nel frattempo continueranno la raccolta firme, ribadiscono però «l’assoluta necessità di un ambulatorio pediatrico, per poter far crescere qui i nostri figli, senza venir costretti a scendere a compromessi su un aspetto così delicato come la salute dei bambini».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
salutepediatraAsst Valcamonicaassistenza primariaPonte di LegnoEdolo

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Impara l’inglese in un meseImpara l’inglese in un mese

La nuova edizione in cinque volumi è in edicola con il GdB ogni giovedì fino al 20 agosto.

SCOPRI DI PIÙ
Con la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaCon la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaSCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoA2A, nel 2025 quasi 900 milioni di euro il valore generato per BresciaA2A, nel 2025 quasi 900 milioni di euro il valore generato per Brescia

Presentato il Bilancio di sostenibilità territoriale del Gruppo: investiti 301 milioni, Brescia laboratorio di innovazione