«Zanardi amava la vita come nessuno»: i messaggi di cordoglio
«L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità». Così, su X, la premier Giorgia Meloni. Alle sue si sommano quelle del mondo della politica, dello sport e della tv
Alex Zanardi emblema di forza, coraggio e resilienza - © www.giornaledibrescia.it
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