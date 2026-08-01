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Dramma a Cesenatico: malore sul materassino, muore una 68enne bresciana

A lanciare l'allarme è stato un bagnino, accortosi dell'assenza di qualsiasi movimento: immediato l'intervento dei soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La foto (simbolica) di uno stabilimento balneare e, nel tondo, Giuseppina Zucchinelli
La foto (simbolica) di uno stabilimento balneare e, nel tondo, Giuseppina Zucchinelli

Un pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia nello specchio d'acqua davanti al Bagno Meridiano di Cesenatico. Intorno alle 18.15 di ieri, venerdì, bagnanti e turisti hanno notato un materassino galleggiare a pochi metri dalla riva, spinto dalla corrente. Sopra c'era una donna priva di sensi, con il volto immerso nell'acqua.

A lanciare l'allarme è stato un bagnino, accortosi dell'assenza di qualsiasi movimento. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno recuperato il corpo e attivato la macchina delle emergenze. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, per la donna non c'è stato nulla da fare.

La vittima è Giuseppina Zucchinelli, 68 anni, originaria di Pontevico e residente a Robecco d'Oglio dove lavorava come fiorista, in vacanza nella località romagnola. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la tragedia sarebbe stata provocata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo mentre si trovava in acqua.

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