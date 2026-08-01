Dramma a Cesenatico: malore sul materassino, muore una 68enne bresciana

Un pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia nello specchio d'acqua davanti al Bagno Meridiano di Cesenatico. Intorno alle 18.15 di ieri, venerdì, bagnanti e turisti hanno notato un materassino galleggiare a pochi metri dalla riva, spinto dalla corrente. Sopra c'era una donna priva di sensi, con il volto immerso nell'acqua.
A lanciare l'allarme è stato un bagnino, accortosi dell'assenza di qualsiasi movimento. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno recuperato il corpo e attivato la macchina delle emergenze. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, per la donna non c'è stato nulla da fare.
La vittima è Giuseppina Zucchinelli, 68 anni, originaria di Pontevico e residente a Robecco d'Oglio dove lavorava come fiorista, in vacanza nella località romagnola. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la tragedia sarebbe stata provocata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo mentre si trovava in acqua.