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Doppio avvistamento di orso in Valcamonica, a Cevo e Sonico

Lungo la Sp6 l’animale ripreso in un video da un automobilista. Notato dai volontari anche sulla passerella verso Rino
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L'orso avvistato a Fresine, frazione di Cevo

Nuovi avvistamenti di orso in Valcamonica. Due le segnalazioni giunte nelle scorse ore, con uno degli episodi documentato anche da un video girato da un automobilista. La scena si è verificata a Fresine, frazione di Cevo in Valsaviore, dove l’animale è stato ripreso mentre si muoveva nei pressi della strada Sp6. Nel filmato si vede il plantigrado attraversare la carreggiata e poi allontanarsi verso la zona boschiva.

Poco distante, lungo la passerella che unisce Rino e Sonico, un animale è stato notato dai volontari che presidiano la struttura.

L'orso sulla passerella
L'orso sulla passerella

Complessivamente, come emerso dall’incontro «Grandi carnivori sul territorio: cosa sapere», organizzato nei giorni scorsi dal Polo UniMont (Università degli Studi di Milano) di Edolo, nel 2026 sono già stati registrati 20 danni da orso, contro gli 11 del 2025, i 10 del 2024 e gli 8 del 2023.

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