Doppio avvistamento di orsi sopra Gardone Valtrompia

Due segnalazioni di possibili avvistamenti di orsi in pochi giorni hanno acceso l'attenzione in Valtrompia. Gli episodi sarebbero stati registrati nel territorio di Gardone in particolare nelle zone montane comprese tra Magno e Caregno, dove alcuni cittadini hanno riferito di aver notato un animale compatibile con la presenza di un plantigrado.
Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali. Le autorità competenti, in primis la Polizia provinciale, hanno avviato gli accertamenti per verificare la fondatezza delle segnalazioni, raccogliendo testimonianze ed eventuali elementi utili a identificare con certezza l'animale osservato. Non si esclude infatti che possa trattarsi di un errore di valutazione o della presenza di altri grandi mammiferi selvatici.
La possibile comparsa di un orso in Valtrompia non rappresenterebbe comunque un fatto del tutto inedito. Negli ultimi anni alcuni esemplari provenienti dal Trentino hanno ampliato progressivamente il proprio areale, spingendosi anche in territori lontani dalle aree storicamente frequentate dalla specie.
In attesa dell'esito delle verifiche, gli enti preposti invitano escursionisti e frequentatori della montagna a mantenere comportamenti prudenti, segnalando eventuali ulteriori avvistamenti corredati, se possibile, da fotografie o video utili all'identificazione.