Dopo gli scontri nelle piazze, quale dovrebbe essere la risposta?

Migliaia di persone in corteo contro il caro vita, poi le tensioni, il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine e i lacrimogeni. Anche a Brescia la manifestazione di sabato 17 ottobre si è conclusa con momenti di violenza in piazza Paolo VI. Undici giovanissimi sono stati denunciati, tra loro diversi minorenni, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri responsabili.
La protesta, nata sui social e senza una leadership riconoscibile, ha portato in piazza il malcontento per l’aumento dei prezzi, i salari e le difficoltà economiche. Un clima di tensione che ha acceso il dibattito anche nel Bresciano, da Chiari a Iseo, sul diritto di manifestare e sui limiti della contestazione.
Gli scontri, registrati anche in altre città italiane, rischiano però di mettere in secondo piano le ragioni della mobilitazione.
Come evitare che accada di nuovo? Servono maggiori controlli, una risposta più severa contro i violenti, più dialogo con chi manifesta pacificamente oppure interventi sulle cause del disagio sociale?
È la domanda che rivolgiamo ai lettori nel nostro nuovo sondaggio. Votate e diteci la vostra.