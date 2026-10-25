Dopo 25 anni il mercato di Rovato trasloca

Lo storico mercato merceologico del lunedì, una tradizione lunga oltre mezzo millennio a Rovato, cambia casa. Dopo oltre un quarto di secolo, il centinaio abbondante di bancarelle si trasferisce a nord di via Martinengo Cesaresco, tra l’area parcheggio affacciato in direzione del Monte Orfano e il piazzale ricavato dall’ex isola ecologica, trasferitasi mesi fa lungo la tangenzialina di via Primo Maggio.
Il progetto
L’annuncio è arrivato direttamente dall’Amministrazione comunale della capitale della Franciacorta, guidato dal sindaco, Valentina Bergo: «A partire da lunedì 26 ottobre, il mercato settimanale si svolgerà, come di consueto il lunedì, ma nel parcheggio antistante la vecchia area mercatale. La nuova collocazione sarà valida a partire dalla prossima giornata di mercato, dalle ore 7.30 alle ore 13».
Come già chiarito nelle scorse settimane dalla stessa Bergo, il trasferimento non sarà un passaggio intermedio legato ai lavori al Foro Boario ma una nuova collocazione definitiva. Nell’ex spazio mercatale, quello del Foro Boario adiacente al ponte pedonale diretto attraverso le mura venete del Castello al centro storico, dovrebbe invece sorgere un’area verde, una sorta di parco urbano in collegamento con la passeggiata pedonale degli Spalti Don Minzoni, rimessa a nuovo durante l’ultima estate.
Lo spazio mercatale
Il tutto nell’ambito di una ridefinizione più generale dello spazio mercatale, con nuove corsie di ingresso e di uscite pensate per i bus scolastici delle scuole primarie del centro storico e una riorganizzazione anche dei parcheggi - oltre 2.000 complessivamente - di tutto il quadrante settentrionale del Foro.
Il trasferimento del mercato rovatese è stato preceduto da una serie di incontri con gli ambulanti e affidati alla vicesindaco, Gabriella Pe, a capo anche dell’associazione Ristoratori Rovato, oltre che dalla ridefinizione attraverso una graduatoria ad hoc delle postazioni, con il posizionamento di sottoservizi per i banchi veri e propri e il rifacimento della pavimentazione.
I primi a testare la nuova area sono stati, nella giornata di venerdì, circa 500 studenti dell’istituto d’istruzione superiore Lorenzo Gigli, che hanno raggiunto via Martinengo Cesaresco per l’edizione 2026 di «Non fare lo sbronzo quando guidi», progetto di educazione stradale arrivato alla quarta edizione. Da lunedì, invece, toccherà ad ambulanti e rovatesi testare il nuovo spazio.