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Donna morta in casa a Gardone: ipotesi di emorragia interna

Si attendono i risultati completi dell’autopsia. Nel frattempo è arrivata la notizia che anche l’anziana madre, da tempo in ospedale, è spirata
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La palazzina a Gardone Val Trompia
La palazzina a Gardone Val Trompia

In attesa dei risultati completi dell’autopsia sul corpo di Sabrina Ghidini, la donna di 58 anni trovata senza vita nella casa di sua madre a Gardone Valtrompia, emergono le prime indicazioni arrivati agli inquirenti dopo i primi esami medico-legali che avrebbero ulteriormente escluso la morte violenta e l’azione di terze persone.

Il decesso sarebbe sopraggiunto per una grave emorragia interna provocata da un’indigestione in un fisico già particolarmente debilitato. Al momento dunque non ci sarebbero indagati. Proprio mentre si svolgevano gli esami sul corpo di Sabrina, che risiedeva a Marcheno, è arrivata la notizia che purtroppo anche la sua anziana madre, ricoverata da tempo in ospedale, è spirata.

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Donna trovata mortaGardone Val Trompia
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