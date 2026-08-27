Donna morta in casa a Gardone: ipotesi di emorragia interna

In attesa dei risultati completi dell’autopsia sul corpo di Sabrina Ghidini, la donna di 58 anni trovata senza vita nella casa di sua madre a Gardone Valtrompia, emergono le prime indicazioni arrivati agli inquirenti dopo i primi esami medico-legali che avrebbero ulteriormente escluso la morte violenta e l’azione di terze persone.
Il decesso sarebbe sopraggiunto per una grave emorragia interna provocata da un’indigestione in un fisico già particolarmente debilitato. Al momento dunque non ci sarebbero indagati. Proprio mentre si svolgevano gli esami sul corpo di Sabrina, che risiedeva a Marcheno, è arrivata la notizia che purtroppo anche la sua anziana madre, ricoverata da tempo in ospedale, è spirata.