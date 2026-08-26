Donna di 58 anni trovata morta in casa della madre: disposta autopsia

Saranno i risultati dell’autopsia, da eseguire nelle prossime ore, a chiarire come sia morta una donna di 58 anni di Gardone Valtrompia, trovata senza vita nella casa di sua madre, nella centralissima via Matteotti, sabato sera.
Ad allertare le forze di polizia sono stati i vicini di casa. L’inquilina infatti è una signora di 80 anni che da qualche tempo è ricoverata in ospedale ma, sabato sera, gli altri residenti della palazzina hanno notato che le finestre erano aperte e le luci accese. Temendo che ci fosse un furto in atto hanno immediatamente segnalato la cosa al numero unico di emergenza che ha inviato sul posto una pattuglia della Polizia Locale.
Il sopralluogo
Quando gli agenti sono arrivati e hanno provato ad entrare nell’appartamento al secondo piano scoperto che la porta era aperta e questo ha imposto ulteriori cautele temendo che i ladri potessero effettivamente essere all’interno.
L’ispezione dell’abitazione però ha restituito un quadro completamente diverso e la necessità di immediate, approfondite ulteriori immagini. In una stanza della casa, accanto ad un divano, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. In pochi minuti si è scoperto che si trattava della figlia dell’inquilina, che non abita in quella casa. Il decesso risaliva ad alcuni giorni prima.
Nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche oltre al medico legale e al magistrato di turno. Sul corpo non ci sono evidenti segni di violenza, non ci sono nella stanza tracce di sangue o altro che possa far pensare ad un decesso violento. Allo stesso modo anche l’abitazione sembra in ordine e pare non manchino oggetti di valore.
Il fatto che la donna non abitasse nella casa, che la porta fosse aperta e che il decesso fosse d due o tre giorni prima ha comunque fatto propendere gli inquirenti per disporre l’autopsia e avviare accertamenti sulle ultime ore di vita della donna, chi ha incontrato, dove è stata, come mai fosse a casa della madre.