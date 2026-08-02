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Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale: è grave

L’aggressione è avvenuta a Campo Grande a Brescia: l’uomo è stato poi preso in consegna dalla Polizia. A fermarlo sono stati alcuni ragazzi: «Gli abbiamo fatto cadere l’arma con una sedia». Ferita anche un’amica della vittima
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Donna accoltellata a Campo Grande
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Donna accoltellata a Campo Grande

Una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall’ex marito, pachistano 46enne che vive nella Bergamasca, all’esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande. La donna, che era con un’amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l’ha raggiunta vicino al cuore. 

Bloccato dai passanti

L’aggressore (cittadino italiano, già condannato a un anno e 8 mesi dal tribunale di Vicenza per un’altra aggressione all’ex moglie nel 2023) è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio.

Secondo la prima ricostruzione, l’ex coppia (separata dal 2020) avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni, e l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio d’ore. L’uomo ha ferito anche l’amica dell’ex moglie, una 43enne di origini pachistane.

Il testimone

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Accoltellata a Brescia, la testimonianza di uno dei ragazzi intervenuti

«Stavamo camminando qui nelle vicinanze, quando abbiamo sentito delle grida e abbiamo visto un uomo con un coltello, mentre inseguiva due donne». Lo racconta uno dei giovani che sono riusciti a bloccare l’uomo: «Abbiamo cercato di fermarlo con oggetti vari, alla fine siamo riusciti a fargli cadere l’arma con una sedia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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