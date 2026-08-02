Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale: è grave

Una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall’ex marito, pachistano 46enne che vive nella Bergamasca, all’esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande. La donna, che era con un’amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l’ha raggiunta vicino al cuore.
Bloccato dai passanti
L’aggressore (cittadino italiano, già condannato a un anno e 8 mesi dal tribunale di Vicenza per un’altra aggressione all’ex moglie nel 2023) è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio.
Secondo la prima ricostruzione, l’ex coppia (separata dal 2020) avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni, e l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio d’ore. L’uomo ha ferito anche l’amica dell’ex moglie, una 43enne di origini pachistane.
Il testimone
«Stavamo camminando qui nelle vicinanze, quando abbiamo sentito delle grida e abbiamo visto un uomo con un coltello, mentre inseguiva due donne». Lo racconta uno dei giovani che sono riusciti a bloccare l’uomo: «Abbiamo cercato di fermarlo con oggetti vari, alla fine siamo riusciti a fargli cadere l’arma con una sedia».