Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale: è grave

L’aggressione è avvenuta a Campo Grande a Brescia: l’uomo è stato poi preso in consegna dalla Polizia. A fermarlo sono stati alcuni ragazzi: «Gli abbiamo fatto cadere l’arma con una sedia». Ferita anche un’amica della vittima

Paolo Bertoli Giornalista 02 agosto 2026 1 ' di lettura