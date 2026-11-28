Il Natale si avvicina e a Castegnato è tutto pronto per una giornata all’insegna della festa, della tradizione e della magia! Domenica 6 dicembre piazza Dante si animerà con i tradizionali Mercatini di Natale, un appuntamento pensato per grandi e piccini dove respirare l’atmosfera delle feste, curiosare tra le bancarelle e trovare tante idee regalo originali.
Gli stand apriranno alle ore 10 con oltre 40 espositori tra hobbisti e commercianti, pronti a proporre creazioni artigianali, prodotti tipici, decorazioni e articoli da regalo. Sarà l’occasione ideale per scoprire piccoli tesori, sostenere le attività locali e lasciarsi conquistare dalla creatività degli artigiani.
Un’attenzione particolare sarà riservata ai più piccoli, che potranno divertirsi nell’area a loro dedicata con uno scivolo gonfiabile, una golosa postazione per lo zucchero filato e il laboratorio creativo «Disegna il Natale», pensato per dare spazio alla fantasia attraverso colori e disegni a tema. Non potrà ovviamente mancare il protagonista più atteso: Babbo Natale sarà presente per tutta la giornata, pronto ad accogliere i bambini e a scattare con loro una foto ricordo.
Il programma pomeridiano riserverà inoltre tanti momenti speciali. Alle 16 arriverà Santa Lucia, portando con sé tutta l’emozione di una delle tradizioni più amate dai bambini. Alle 17 sarà il momento dell’attesa accensione dell’albero, un appuntamento suggestivo che illuminerà la piazza dando ufficialmente il via alle festività, seguito alle 17.30 dal rombo dei motori dei Babbi Natale in moto. La giornata si concluderà alle 18.30 con l’estrazione della lotteria di Natale, mentre la chiusura degli stand è prevista per le 20.
Per tutta la durata dell’evento sarà attivo uno stand gastronomico e non mancheranno gli Alpini con il loro tradizionale vin brûlé, perfetto per riscaldarsi e brindare in compagnia: un’intera giornata tra mercatini, animazione e sapori per vivere insieme la magia più bella dell’anno. L’appuntamento è per domenica 6 dicembre, dalle ore 10 alle 20 in piazza Dante a Castegnato.