Domenica 20 settembre torna in centro la Brescia Bike Fest

Domenica 20 settembre torna la Brescia Bike Fest, la manifestazione itinerante in bicicletta giunta alla sesta edizione. L’appuntamento, inserito nel calendario bresciano della Settimana Europea della Mobilità, quest’anno sarà dedicato alla scoperta dell’arte urbana cittadina grazie alla collaborazione con l’associazione True Quality e al collegamento con Link Urban Art Festival.
Il ritrovo è fissato alle 15.30 in piazza Paolo VI, mentre la partenza è prevista alle 16. La partecipazione è libera e gratuita, non richiede registrazione ed è aperta anche a bambine e bambini.
Il percorso attraverserà diverse zone della città facendo tappa nei luoghi interessati da opere di arte urbana. A guidare questo aspetto dell’iniziativa sarà True Quality, associazione bresciana attiva nella promozione e valorizzazione dell’urban art. La collaborazione nasce nell’ambito di Link Urban Art Festival e punta ad affiancare alla pedalata un itinerario dedicato alle opere presenti nello spazio pubblico.
La Brescia Bike Fest 2026 rientra inoltre nelle iniziative organizzate in città per la Settimana Europea della Mobilità, la campagna promossa ogni anno dalla Commissione europea per sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile e sull’utilizzo dello spazio urbano. L’evento ha il patrocinio del Comune di Brescia, che coordina il calendario locale degli appuntamenti legati alla Settimana Europea della Mobilità.