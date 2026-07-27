Domani lutto cittadino a Sirmione per i funerali del giovane annegato

Sarà lutto cittadino a Sirmione in occasione dei funerali di Alexandru Sorin Ploiasu, il 29enne che il 18 luglio ha perso la vita nel tentativo di salvare un bambino in difficoltà nelle acque del lago, davanti a Sirmione. Lo ha disposto la sindaca Luisa Lavelli con un’ordinanza: il lutto comincerà alle 9.30 e durerà fino alle 12. Gli edifici comunali esporranno le bandiere a mezz’asta per tutta la durata della commemorazione.
Le commemorazioni
Le esequie di Ploiasu si terranno alle nella Chiesa di San Francesco di Colombare di Sirmione, con rito ortodosso. Il feretro partirà alle ore 9.30 dalla Casa Funeraria Brighenti e raggiungerà piazzale Porto, dove i motoscafisti di Sirmione si riuniranno per un ultimo saluto. Qui il sacerdote impartirà una benedizione prima della partenza del corteo verso la chiesa. Alla fine della celebrazione religiosa, il corteo funebre proseguirà a piedi fino al cimitero di Colombare.
Alle 10, inoltre, è stato proclamato un minuto di raccoglimento negli uffici comunali e, dove possibile, nei luoghi di lavoro e nelle attività del territorio.
Il cordoglio
«Con la proclamazione del lutto cittadino Sirmione desidera rendere l'ultimo saluto ad Alexandru e stringersi attorno ai suoi familiari con rispetto, affetto e profondo cordoglio – ha scritto la sindaca di Sirmione –. Il suo gesto di altruismo e di coraggio rappresenta un esempio che la nostra comunità custodirà nella propria memoria. Invito tutti i cittadini a vivere questo momento con partecipazione e raccoglimento, affinché il nostro abbraccio possa testimoniare alla famiglia che Alexandru non sarà dimenticato».