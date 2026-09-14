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Domani a Erbanno i funerali di Daniele Gabossi

Il 22enne è morto domenica in un incidente in moto ad Angone, a pochi chilometri da casa

Giuliana Mossoni

Il luogo dell'incidente a Darfo e, nel tondo, Daniele Gabossi - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente a Darfo e, nel tondo, Daniele Gabossi - © www.giornaledibrescia.it

Erbanno si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gabossi, il ventiduenne morto domenica in tarda mattinata in un incidente in moto avvenuto ad Angone, a pochi chilometri da casa. I funerali saranno celebrati martedì 15 settembre alle 17 nella chiesa parrocchiale di Erbanno, con corteo dalla Casa funeraria Memento di Bessimo, dov’è stata allestita la camera ardente.

L’incidente

Il giovane stava rientrando dopo aver pranzato con la nonna paterna e la sorella Elisa quando, lungo la strada che da Angone conduce verso Piamborno, ha perso il controllo della sua moto 125 all’altezza di una curva, dove la due ruote ha urtato il cordolo e un muretto. L’impatto è stato talmente violento che il giovane è deceduto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Straziante, nel pomeriggio, l’arrivo dei genitori sul posto, per il riconoscimento della salma.

Dopo la scuola, Daniele aveva iniziato a lavorare in una torneria a Plemo e, con i risparmi, aveva lasciato la casa di Esine, dove stava con la mamma, per affittarne una in centro a Cogno e vivere, nonostante la sua giovane età, in autonomia la sua vita, piena di sogni e progetti. Lascia la mamma Stefania Dellanoce, infermiera in pronto soccorso a Esine, il papà Paolo, i fratelli Mattia, rientrato ieri dalla Spagna dove vive, ed Elisa, la fidanzata Valentina e le nonne.

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funeraleDaniele GabossiDarfo Boario Terme
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