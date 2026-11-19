Si chiamava Lorenzo Bertocchi ed è mancato nel marzo del 2025, a soli 13 anni, dopo un doloroso percorso di malattia, in circostanze poco chiare, forse anche a causa dell’infezione non riconosciuta provocata dal morso di una zecca, questione che è ancora oggetto di indagine.
I genitori Marco e Claudia e la sorella Elisa, da allora hanno fatto di tutto per tenere viva la memoria del loro ragazzo, unendola a quella di un altro piccolo Lorenzo, la cui vita è finita troppo presto come quella del giovanissimo Bertocchi. Dai genitori, che non si sono arresi al dolore, è nato il progetto «Una vita per tante vite», che punta a costruire e far funzionare una sala parto e un’assistenza neonatale nel dispensario di Molo, sugli altipiani del Kenya, gestito dalle suore Ministre degli infermi camilliane. In questo luogo ancora molte mamme non hanno alcuna assistenza, così come i loro bambini.
Il progetto, realizzato anche in collaborazione con il Centro Studi di medicina tropicale, sarà presentato domani sera, venerdì, alle 20.30, al teatro Ctm in via IV Novembre a Rezzato. Una serata che alla commemorazione delle due giovani vite spezzate troppo presto, unisce la speranza per molti bambini di avere un futuro. L’incontro è patrocinato dal Comune di Rezzato.