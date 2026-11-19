Dal dolore per i due giovani Lorenzo morti nasce un progetto di speranza

I genitori del 13enne di Rezzato scomparso nel 2025 hanno creato «Una vita per tante vite», per costruire e far funzionare una sala parto e un’assistenza neonatale in Kenya

Francesca Zani 19 novembre 2026 1 ' di lettura

Lorenzo Bertocchi aveva 13 anni Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Lorenzo BertocchiKenyaRezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...