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Documenti falsi per avere gli sconti: due arresti a Montichiari

I due soggetti, campani di 38 e 62 anni, hanno provato ad ingannare il titolare di una agenzia assicurativa
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un'auto dei carabinieri (foto d'archivio) - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Un'auto dei carabinieri (foto d'archivio) - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

False residenze e false parentele per ottenere sconti sulle polizze assicurative di auto, moto e ciclomotori. Sono quelle che i carabinieri di Montichiari hanno scoperto ieri pomeriggio all’interno di una agenzia assicurativa del paese dopo che il titolare, insospettito, aveva chiesto il loro intervento.

Il raggiro

I due uomini si erano presentati per stipulare le polizze a copertura di diversi mezzi, attestando la propria residenza in zona e la parentela con altri soggetti già assicurati, due circostanze che permettono di ottenere degli sconti. Riduzioni a cui però loro non avevano diritto.

Quando i carabinieri hanno verificato hanno infatti scoperto che i due risultano residenti in Campania e hanno quindi delle tariffe più alte, basate sulle statistiche sull’incidentalità nella regione, e, senza parenti già assicurati, non possono usufruire degli sconti previsti dalla legge Bersani.

Per loro dunque è scattato l’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata in concorso. I carabinieri li hanno trovati ancora nell’agenzia con i documenti contraffatti in mano. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
truffa assicurativaarresto in flagranzaMontichiari
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