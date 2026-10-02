Documenti falsi per avere gli sconti: due arresti a Montichiari

False residenze e false parentele per ottenere sconti sulle polizze assicurative di auto, moto e ciclomotori. Sono quelle che i carabinieri di Montichiari hanno scoperto ieri pomeriggio all’interno di una agenzia assicurativa del paese dopo che il titolare, insospettito, aveva chiesto il loro intervento.
Il raggiro
I due uomini si erano presentati per stipulare le polizze a copertura di diversi mezzi, attestando la propria residenza in zona e la parentela con altri soggetti già assicurati, due circostanze che permettono di ottenere degli sconti. Riduzioni a cui però loro non avevano diritto.
Quando i carabinieri hanno verificato hanno infatti scoperto che i due risultano residenti in Campania e hanno quindi delle tariffe più alte, basate sulle statistiche sull’incidentalità nella regione, e, senza parenti già assicurati, non possono usufruire degli sconti previsti dalla legge Bersani.
Per loro dunque è scattato l’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata in concorso. I carabinieri li hanno trovati ancora nell’agenzia con i documenti contraffatti in mano.