Ditta allagata dal maltempo a Gardone, operaio cade dal tetto

Le forti piogge della notte allagano la ditta, titolare e dipendente salgono sul tetto per un sopralluogo e proprio durante il controllo avviene l’incidente. È successo questa mattina alla Tirelli di Gardone Val Trompia, dove un operaio è precipitato dopo il cedimento di un lucernario, riportando la frattura di entrambe le gambe.
L’incidente
Secondo una prima ricostruzione, dopo il maltempo che nella notte ha interessato anche la Valtrompia provocando l’allagamento dell’azienda, il titolare e il dipendente sono saliti sulla copertura dello stabilimento per verificare la situazione e gli eventuali danni. Durante il sopralluogo l’operaio avrebbe appoggiato un piede su un lucernario che, sotto il suo peso, si è sfondato facendolo precipitare all’interno dell’edificio.
Immediata la richiesta di soccorso. L’uomo ha riportato traumi importanti, in particolare la frattura di entrambe le gambe, ma, stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’infortunio e l’altezza dalla quale il lavoratore è caduto. L’incidente è avvenuto dunque nelle ore immediatamente successive alla forte ondata di maltempo che durante la notte ha colpito il territorio, causando problemi e rendendo necessario il sopralluogo all’interno dell’azienda.