Distraggono due anziani e gli rubano i bancomat: arrestati

Ancora una volta, purtroppo, anziani sono finiti nel mirino di malviventi senza scrupoli, pronti ad approfittare della loro vulnerabilità. Questa volta, però, il piano di due borseggiatori seriali è stato bloccato dal tempestivo intervento della Polizia di Stato.
Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Desenzano, impegnati in un servizio mirato nei centri commerciali, hanno arrestato un uomo di origini cubane di 36 anni e una di origini peruviane di 30, entrambi senza fissa dimora, irregolari e con numerosi precedenti.
I poliziotti hanno intercettato la coppia nel parcheggio del supermercato Esselunga. Dopo aver girovagato tra le auto in sosta, i due hanno puntato una coppia di anziani intenta a caricare la spesa nel bagagliaio. Mentre l'uomo alla guida distraeva le vittime con una scusa, la complice è scesa rapidamente, ha aperto la portiera della loro auto e ha rubato la borsa della signora, per poi fuggire a forte velocità.
La fuga è durata pochissimo: i poliziotti li hanno seguiti fino a un istituto bancario. Qui la donna, camuffata con cappello e sciarpa, è scesa per prelevare contanti al bancomat con la carta appena rubata, mentre era al telefono con il complice. Proprio in quel momento è scattato il controllo e l’arresto. Gli agenti li hanno bloccati, recuperando l'intera refurtiva – già restituita ai legittimi proprietari – e un cellulare rubato. I due sono stati arrestati per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Per loro il Questore Paolo Sartori ha già emesso un decreto di espulsione dall'Italia.