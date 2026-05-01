Dissesto idrogeologico, la Provincia corre ai ripari ma i fondi non bastano

Tre eventi meteorologici estremi in poco più di un anno (giugno e novembre 2023 e ancora settembre 2024) hanno trasformato quella che era percepita come una fragilità territoriale in una vera emergenza sistemica. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una sequenza ravvicinata che mette sotto pressione non solo i versanti montani, ma anche i conti pubblici. Frane, colate detritiche e strade interrotte significano interventi urgenti e risorse da reperire in tempi sempre più stretti, mentre i cambiamenti climatici rendono questi fenomeni sempre più frequenti.