Discarica Castella, la Consulta: «Legittima la delega alla Provincia»

Una nuova svolta nella lunga vicenda della discarica Castella, il progetto contestato da anni nell'area tra Rezzato e Buffalora. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar di Brescia sulla legge lombarda che attribuisce alle Province le competenze per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Una decisione che respinge uno degli argomenti giuridici avanzati nell'ambito del contenzioso, senza però rappresentare un via libera definitivo alla realizzazione dell'impianto.
La sentenza numero 205, depositata ieri, 13 novembre, stabilisce infatti che la Regione Lombardia può legittimamente delegare alle amministrazioni provinciali le funzioni relative al Paur, il procedimento che riunisce le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (Via).
La vicenda Castella
La pronuncia nasce dalla battaglia amministrativa relativa al progetto presentato dalla società La Castella srl, che prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi da 905mila metri cubi in località Cascina Castella, nel territorio di Rezzato, al confine con Brescia.
Il progetto è al centro di una controversia che si trascina da quasi vent'anni, tra autorizzazioni, ricorsi e opposizioni delle amministrazioni locali. In particolare, i Comuni di Brescia e Rezzato hanno contestato i provvedimenti provinciali, affiancati nella battaglia anche da Mazzano, Borgosatollo e Castenedolo.
Uno dei nodi sollevati davanti alla giustizia amministrativa riguardava proprio la competenza della Provincia di Brescia a rilasciare le autorizzazioni. Secondo i dubbi espressi dal Tar, la normativa regionale avrebbe potuto entrare in contrasto con il Codice dell'ambiente e con l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela ambientale. Il Tribunale amministrativo aveva quindi rimesso la questione alla Consulta, sospendendo il giudizio in attesa del pronunciamento.
La decisione della Corte
I giudici costituzionali hanno però escluso il contrasto con la Costituzione. Il ragionamento si fonda sul rapporto tra il Paur e la valutazione di impatto ambientale. Il Codice dell'ambiente, infatti, consente espressamente alle Regioni di delegare ad altri enti le funzioni amministrative relative alla Via.
Poiché il Paur comprende la valutazione di impatto ambientale ed è strettamente collegato a questa procedura, secondo la Corte anche le relative competenze possono essere affidate alle Province attraverso una legge regionale. Da qui la conclusione: la disposizione lombarda contestata dal Tar è legittima e non viola le competenze legislative dello Stato.
Cosa succede ora
La pronuncia rappresenta una battuta d'arresto per la contestazione delle competenze autorizzative provinciali. Non significa, tuttavia, che la discarica Castella possa essere considerata definitivamente autorizzata sotto ogni profilo.
La Corte costituzionale non ha valutato la sostenibilità ambientale dell'impianto né ha esaminato tutti gli altri aspetti contestati nei ricorsi. Spetterà alla giustizia amministrativa proseguire l'esame delle questioni ancora aperte.
Intanto, proprio nei giorni scorsi, la Provincia di Brescia ha comunicato l'avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità alla Via relativa a una variante sostanziale del progetto. La documentazione può essere consultata e le osservazioni presentate fino al 10 dicembre.