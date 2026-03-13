«Vivere da solo? Il mio inizio»: a Brescia la disabilità trova casa

Andrej e Francesco condividono un appartamento alla Cascina Breda Rossini in città. «Quando mi hanno proposto l’esperienza di vivere da solo ero spaventato ma entusiasta. Ho pensato che era il mio nuovo inizio», racconta Andrej, ragazzo di origine rumena che tre settimane fa ha giurato da cittadino italiano. Francesco, che sta facendo tirocinio in una pasticceria, risponde con ironia a chi gli chiede come sta andando la convivenza. «Ci sono alti e bassi, ma tutto sommato va bene».

Il progetto

Andrej e Francesco sono due delle tredici persone con disabilità che stanno partecipando al progetto di percorsi di vita autonoma personalizzati, e in cohousing, finanziato con 715mila euro dal Pnrr con il Comune di Brescia capofila in collaborazione con Asst Spedali Civili ed enti del terzo settore, Fobap, La Mongolfiera, e Cooperativa sociale Nikolajewka: sono loro che hanno messo a disposizione appartamenti, di proprietà e in affitto, ristrutturati e adattati con tecnologia domotica così da renderle funzionali alla vita in autonomia, e in sicurezza, degli inquilini disabili residenti nell’Ambito 1 Brescia - Collebeato.

Leggi anche Poliambulanza e Fobap, alleanza per la disabilità tra arte e lavoro

Il progetto è iniziato nel 2022 e si concluderà a fine giugno: prevede anche la formazione, curata da Scuola Bottega, per l’inserimento nel mondo del lavoro, tirocini attivati tramite il servizio Lavoro e inclusione della Loggia e l’assistenza domiciliare. Oltre a Cascina Breda Rossini in via Romiglia, de La Mongolfiera, ci sono i due appartamenti di Fobap, in via Pulusella, e i tre di Nikolajewka nella via omonima.

«L’Europa ci ha chiesto un cambio di occhiali – sottolinea Silvia Bonizzoni, responsabile del settore Programmazione e progettazione sociale della Loggia –. Questo non significa non dare valore alle esperienze messe in campo finora per la residenzialità delle persone con disabilità, ma sperimentare orizzonti nuovi».

Le esperienze

Andrea e Lorenzo dividono un appartamento Fobap. «All’inizio sono entrato nell’appartamento da solo. Il sogno di tutti. Poi è arrivato Lorenzo. Sono stato fortunato», dice Andrea. «Abbiamo trovato i punti di incontro per andare d’accordo – conferma Lorenzo –. Questa esperienza mi ha aiutato molto a crescere anche a livello personale».

Lucia, pensionata, sta vivendo da sola per la prima volta a 64 anni in una casa di Nikolajewka, così come Matteo e due donne di nome Chiara. «È stata la svolta di una vita. Con la mia coinquilina mi trovo bene», commenta Lucia. «Non ha mai avuto dubbi sull’accettare», aggiunge Matteo.

Le voci dei promotori

Laura Maffazioli del servizio Interventi in materia di disabilità rimarca: «Con questo progetto abbiamo aperto una porta. Oggi fortunatamente ci sono già soluzioni di residenzialità, ma questa fa un passo ulteriore per una migliore qualità di vita, in autonomia e il più a lungo possibile, delle persone disabili».

Paola Facchetti, responsabile del servizio disabilità dell’Asst Spedali Civili riassume: «Costruire opportunità è il senso di questo progetto. Significa trasformare scale in ponti che permettono di acquisire autonomia e crescere». Infine l’assessore comunale ai Servizi sociali, Marco Fenaroli e il sindaco di Collebeato, Angelo Mazzolini. «Casa, lavoro, formazione e sicurezza riguardano tutti, non solo le persone con disabilità. Le sinergie in campo in questo progetto dimostrano che si può fare coesione sociale», dice Fenaroli. E Mazzolini conclude: «Il ruolo del terzo settore e della co-progettazione sono fondamentali».