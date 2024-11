In via Pulusella a Brescia due nuovi appartamenti per persone disabili

Via Pulusella, una piccola traversa di via San Faustino, potrebbe essere denominata «la via solidale». Grazie alla Congrega della Carità Apostolica, infatti, l’intera strada è sede di moltissime associazioni che si occupano di fragilità.

Il centro diurno Fobap

In uno dei palazzi messi a disposizione dall’ente filantropico c’è lo Sfa, il centro diuro Fobap: quattro piani dedicati ad attività di inserimento sociale e a percorsi di autonomia per persone disabili.

Al piano terra gli spazi sono dedicati allo Sfa, che propone un percorso formativo per giovani con disabilità intellettiva dai 16 ai 35 anni, mentre al primo, al secondo e al terzo piano sono a disposizione sei appartamenti: uno utilizzato dai ragazzi che frequentano il centro e aperto fino alle 21, altri tre occupati da ragazzi e ragazze con disabilità mentali che sperimentano l’autonomia, uno destinato all’accoglienza di persone che escono dallo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e uno da un’educatrice che presidia.

L’inaugurazione

Due di questi sei appartamenti sono stati inaugurati venerdì 15 novembre: «Grazie al Pnrr, al lascito della Congrega e ai servizi offerti da Fobap – ha detto l’assessore Marco Fenaroli – riusciamo a raggiungere uno degli obiettivi fondamentali per la disabilità, che è la convivenza. Qui il Pnrr non è solo muri, ma anche progetto sociale. Noi come Comune garantiamo la collaborazione con i servizi sociali».

In coerenza con il Pnrr il Comune ha individuato enti del terzo settore interessati a sviluppare percorsi di autonomia per persone con disabilità mettendo a disposizione 715mila euro: sono stati predisposti 13 progetti per un totale di 13 posti letto. Si aggiungono a via Pulusella e a Fobap: via Romiglia 6 con la cooperativa «La Mongolfiera» e via Nikolajewka 15 con Nikolajewka Onlus.

Il «dopo di noi»

«Siamo davvero molto contenti di aver contribuito a questo progetto – ha detto Franco Bossoni, presidente Congrega della Carità Apostolica – grazie ad un lascito di un secolo fa. Sono tutti esperimenti che si legano al “dopo di noi”».