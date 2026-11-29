Una sinergia di diversità è il principio di «Connessioni», il contratto di rete che riunisce 24 cooperative sociali e tre fondazioni del Bresciano. Perché «mettersi assieme – ha spiegato Luca Gorlani, coordinatore della rete – significa condividere conoscenze e competenze, ma anche mantenere la propria identità». E proprio l’inclusione delle differenze è stata al centro del convegno «20&2» che si è tenuto al Centro Paolo VI di Brescia. Una riflessione – in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra ogni anno il 3 dicembre – sul ruolo della Rete a vent’anni dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e a due dall’avvio nel Bresciano della sperimentazione della «Riforma della disabilità». Ne abbiamo parlato con Gorlani.
Come nasce la Rete?
Nasce informalmente nel 2015 come spazio di confronto tra i servizi per le persone con disabilità. In primis, perché tutti noi siamo nati tra gli anni ’70 e ’80 in un contesto molto diverso da quello attuale e volevamo condividere i cambiamenti. Inoltre, c’erano spesso difformità nei rapporti delle varie realtà con la pubblica amministrazione. Unirci ha permesso una maggiore concertazione. E poi il dialogo tra i nostri servizi ha favorito iniziative congiunte, formazione e ricerca.
Quali difficoltà riscontrate maggiormente?
La difficoltà maggiore è stare al passo con i tempi mentre si afferma una nuova concezione dei diritti delle persone con disabilità. Vogliamo che possano decidere della propria vita, ma è una sfida complessa. A volte è poi difficile il rapporto con la pubblica amministrazione. Accanto alle difficoltà, però, ci sono anche soddisfazioni: c’è una volontà diffusa di lavorare congiunti.
A vent’anni dalla Convenzione Onu, l’approccio alla disabilità è cambiato effettivamente anche nella comunità oltre che nelle norme?
Sì, io sono un operatore da tanto e ricordo quando trovavamo distanza o timore. Oggi vedo una comunità più attenta e aperta nella maggior parte dei casi. Per esempio, molte aziende e soprattutto le realtà commerciali e i supermercati sono molto disponibili ai tirocini di inclusione sociale.
Qual è invece il bilancio dei due anni di sperimentazione della Riforma a Brescia?
Brescia è una realtà all’avanguardia. Non a caso è stata una delle prime nove province italiane scelte per la sperimentazione che pone al centro la realizzazione del cosiddetto «Progetto di vita», un sostegno individualizzato per rispondere ai desideri della persona. In due anni ne abbiamo attivati 200. È in realtà un numero ancora molto basso, ma considerando che la richiesta del progetto va presentata direttamente dalla persona con disabilità o da un suo rappresentante, questo dato dipende anche dal fatto che spesso manca ancora consapevolezza. Ci stiamo infatti impegnando a informare e formare le persone con disabilità e le loro famiglie. Noi intanto abbiamo attuato un percorso di formazione interno.
Quali sono le priorità per i prossimi anni?
Vogliamo che i nostri servizi rispondano sempre più ai criteri della Convenzione Onu e del Decreto legislativo. Miriamo a rinsaldare la progettualità degli enti e a continuare il dialogo con la pubblica amministrazione. Speriamo poi di trovare risorse per rinnovare le nostre strutture, che sono state riadattate alla disabilità ma vanno migliorate.