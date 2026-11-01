Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Il diritto alla riparazione piace agli artigiani: «Ora pari diritti»

Le associazioni bresciane chiedono condizioni eque per i laboratori indipendenti: il parere di Associazione artigiani, Confartigianato Imprese e Cna
Barbara Fenotti
Un elettricista
Un elettricista

Le nuove regole sulla riparazione incassano il favore delle associazioni artigiane bresciane, che chiedono di mettere i piccoli laboratori nelle condizioni di lavorare. Ricambi accessibili e informazioni tecniche disponibili sono le richieste che accompagnano il sì al provvedimento, visto anche come un’occasione per valorizzare competenze e creare occupazione e sostenere le botteghe.

L’Associazione artigiani

Elena Calvetti, presidente dell’Associazione artigiani di Brescia e provincia, porta l’esempio di una lavatrice fuori garanzia con la pompa di scarico guasta: il tecnico indipendente deve poter trovare il pezzo e le informazioni necessarie senza essere penalizzato rispetto a un centro autorizzato. «Accogliamo positivamente questo provvedimento, ma chiediamo che il diritto alla riparazione diventi anche una reale opportunità per gli artigiani indipendenti – afferma –. Riparare deve essere un diritto per i cittadini e un lavoro dignitoso, riconosciuto e sostenibile per gli artigiani».

Confartigianato Imprese

Anche Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia, parla di «un passo avanti importante per i consumatori, per l’ambiente e per le nostre imprese artigiane». Perché la possibilità diventi concreta chiede ricambi a prezzi accessibili, informazioni tecniche per i riparatori indipendenti e incentivi. «Il diritto dei cittadini a riparare deve andare di pari passo con la possibilità, per le piccole imprese, di farlo davvero» sottolinea.

Cna Brescia

Giordano Apostoli, presidente di Cna Brescia, vede nelle nuove regole «una leva concreta di sviluppo per le imprese dell’installazione, della manutenzione e della riparazione». Per Cna si possono aprire spazi di mercato valorizzando professionalità già presenti nel territorio. «La transizione verso un’economia circolare passa anche da qui: dalla possibilità di riparare anziché sostituire, e dal riconoscimento del valore economico del lavoro qualificato» conclude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
diritto alla riparazioneAssociazione Artigiani Brescia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoMoto, guanti e paraschiena verso l’obbligoMoto, guanti e paraschiena verso l’obbligo

Il Codice della Strada potrebbe introdurre nuove regole. Canella Moto richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza

Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuroNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Diverse storie, un’unica esperienza di crescita: i partecipanti raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite