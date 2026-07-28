Era alla guida del suo monopattino elettrico in via Milano quando ha perso il controllo ed è caduto, verso le 22.30. Durissimo il contatto con l'asfalto per cui un diciottenne è stato soccorso dai mezzi del 118. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Anche se inizialmente non è stato considerato grave il giovane, è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso.
Diciottenne cade in monopattino, trasportato in codice rosso in ospedale
L’incidente in via Milano verso le 22.30. Il giovane ha perso il controllo ed è caduto: durissimo il contatto con l’asfalto
Il diciottenne è stato portato via in codice rosso
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