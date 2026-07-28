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Diciottenne cade in monopattino, trasportato in codice rosso in ospedale

L’incidente in via Milano verso le 22.30. Il giovane ha perso il controllo ed è caduto: durissimo il contatto con l’asfalto
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il diciottenne è stato portato via in codice rosso
Il diciottenne è stato portato via in codice rosso

Era alla guida del suo monopattino elettrico in via Milano quando ha perso il controllo ed è caduto, verso le 22.30. Durissimo il contatto con l'asfalto per cui un diciottenne è stato soccorso dai mezzi del 118. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Anche se inizialmente non è stato considerato grave il giovane, è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso.

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