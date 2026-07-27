A Desenzano la scultura «Inside Two Sails» diventa una canzone

Dal lungolago alle piattaforme musicali. La scultura «Inside Two Sails» di Walter Xausa diventa una canzone e recentemente ha anche una colonna sonora. Si intitola come l’opera il nuovo singolo della giovane cantautrice di Bressanone Rebi, nato dall’ispirazione suscitata dall’installazione che caratterizza ormai uno degli scorci più fotografati di Desenzano.
Il brano è disponibile sulle principali piattaforme digitali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’artista e la cantante, sostenuta dallo stesso Xausa, con l’intento di intrecciare musica e arte contemporanea attraverso un progetto dedicato al territorio gardesano.
Ispirazione
Ascoltandolo, emerge come Rebi abbia immaginato che sia la scultura stessa a rivolgersi ai passanti. Il monumento diventa così la voce narrante della canzone e accompagna idealmente chi passeggia sul lungolago. «Ti fermi a guardarmi, non puoi evitarmi», canta, prima di lanciare un invito che richiama uno dei gesti più spontanei davanti all’opera: «Che fai, non ti scatti una foto? Scatta e goditi il momento davanti a questo monumento». Tra i versi compare anche un riferimento esplicito a Desenzano, mentre il ritornello riprende il titolo dell’opera, trasformando «Inside Two Sails» nel motivo ricorrente della canzone.
«Nella scrittura ho messo tutto quello che mi trasmetteva il monumento», racconta Rebi in un messaggio pubblicato sui social, dove invita anche chi visiterà il lungolago a realizzare una foto o un breve video davanti alla scultura utilizzando il brano come sottofondo e a condividerlo online.
Tra acqua e vento
La scultura, con le sue due vele stilizzate rivolte verso il Garda, richiama il legame della città con l’acqua e il vento, elementi che hanno ispirato anche l’atmosfera del brano. Per Walter Xausa il progetto rappresenta anche un modo per sostenere una giovane artista. «Credo che il talento abbia bisogno di una cosa fondamentale: qualcuno che ci creda. Nel mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno riposto fiducia in me e oggi ho voluto fare lo stesso», spiega lo scultore.
L’opera «Inside Two Sails», collocata sul lungolago, è diventata uno dei simboli più riconoscibili della città e uno dei soggetti più fotografati da quanti la visitano. Con questo progetto aggiunge adesso un nuovo tassello al proprio percorso: non più soltanto un punto di riferimento per chi passeggia sul lago, ma anche una fonte d’ispirazione musicale.