Desenzano, salvato dai pompieri un cavallo caduto in un dirupo
L’animale era precipitato all’interno di un’azienda agricola. Imbragato, è stato in una zona sicura della tenuta con l’elicottero
Il cavallo imbragato
Ad allertare la sala operativa del Viglili del Fuoco di Mantova era stata, questa mattina, la richiesta di soccorso di un animale in difficoltà: si trattava di un cavallo, caduto da un dirupo all’interno di un’azienda agricola di Desenzano, per cause ancora da accertare.
Il cavallo una volta tratto in salvo
Per salvare l’animale sono intervenute per diverse ore le squadre del Distaccamento di Castiglione delle Stiviere e del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Lombardia, con sede a Malpensa: i pompieri sono infine riusciti a imbragare l'animale e a elitrasportarlo in una zona sicura della tenuta.