Desenzano, il controllo di vicinato riparte e si fa in cinque

Una rete di cittadini collegati tra loro, referenti di quartiere e un filo diretto con la Polizia locale. Il Comune rilancia il «Controllo di vicinato» e prova a costruire un sistema di sicurezza partecipata pensato per segnalare situazioni sospette, prevenire furti e truffe e rafforzare la collaborazione tra residenti e istituzioni.

Leggi anche Sicurezza, in arrivo a Desenzano il «Controllo del vicinato» Presentazione Il progetto, approvato dalla Giunta e legato al protocollo sottoscritto con la Prefettura, è stato presentato ieri mattina dall’assessore alla Sicurezza Pietro Avanzi insieme al comandante della Polizia locale Marco Matteo Mensi. «Non è una novità – ha spiegato Avanzi –. Avevamo iniziato a lavorarci già qualche anno fa, poi il progetto era stato rimandato. Ora ci siamo riattivati».