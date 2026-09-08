Dengue, negativo il caso sospetto in via Aprica: stop alla disinfestazione

È risultato negativo l’accertamento di laboratorio sul sospetto caso di infezione da virus Dengue segnalato in via Passo Aprica a Brescia. L’esito è stato comunicato oggi, martedì 8 settembre, da Ats Brescia, facendo così rientrare l’allarme e interrompendo le operazioni di disinfestazione programmate nella zona.
La segnalazione del caso sospetto aveva fatto scattare, come previsto in queste circostanze, l’intervento del Comune di Brescia con trattamenti adulticidi e larvicidi contro le zanzare. Gli interventi erano stati programmati nelle giornate dell’8, 9 e 10 settembre nell’area interessata.
Prima che arrivasse l’esito negativo degli esami, la disinfestazione era già stata effettuata in via Adamello, via Passo Tonale, via Presolana, via Guglielmo, via Passo Aprica, via Rose di sotto e via Concarena.
Dalle 12 di oggi, dopo la comunicazione dell’esito degli accertamenti, ogni ulteriore intervento di disinfestazione è stato interrotto e annullato. Non saranno quindi effettuate le operazioni previste per domani, mercoledì 9 settembre, e giovedì 10 settembre. Il caso sospetto aveva determinato l’attivazione delle procedure preventive previste per limitare il rischio di trasmissione del virus attraverso le zanzare. Con l’esito negativo degli accertamenti, le operazioni straordinarie nella zona vengono ora fermate.