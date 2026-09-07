Sospetto caso di Dengue, disinfestazione nella zona di via Passo Aprica

Un sospetto caso di dengue, segnalato da Ats Brescia, farà scattare per tre giorni interventi di disifenstazione straordinaria anti anzanzare nelle zona di via Passo Aprica a Brescia. La segnalazione riguarda un sospetto caso di infezione al virus importato dall’estero: il Comune ha disposto la disinfestazione nelle vie limitrofe nelle giornate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre.
Le vie della disinfestazione
Le vie in cuoi verranno effettuati gli interventi sono: via dell’Adamello, via Divisione Acqui, via della Concarena, via Lunga, via Passo del Tonale, via Rose di Sotto, via della Presolana, via Monte Guglielmo, via Passo del Gavia, Quartiere Primo Maggio, via Passo Aprica e via Passo Baremone.
Gli interventi saranno effettuati per tutti e tre i giorni con le stesse modalità: dalle 5 alle 7 nelle aree pubbliche e dalle 7 alle 12.30 circa nelle aree private. Verranno utilizzati sia prodotti adulticidi sia larvicidi. La disinfestazione interesserà un raggio di circa 200 metri dall’indirizzo di domicilio del caso sospetto. In caso di pioggia o di altre condizioni meteorologiche sfavorevoli, i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile.
Per sapere se il proprio civico rientra nel’area degli interventi è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo 24 ore su 24 il numero dedicato alle emergenze sanitarie 030 2042121.
Cos’è la Dengue
La Dengue è una malattia virale con sintomi simil-influenzali, diffusa soprattutto nei Paesi tropicali e subtropicali e trasmessa attraverso la puntura di alcune specie di zanzare. Il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025, prorogato anche per il 2026, prevede in presenza di casi sospetti o confermati specifiche misure di contenimento degli insetti potenzialmente vettori del virus.
Le precauzioni
Durante la disinfestazione sarà necessario non entrare nelle aree trattate fino alla conclusione delle operazioni. I residenti sono invitati a rimanere all’interno delle abitazioni o dei luoghi di lavoro, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria.
Anche gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso. Mobili, giochi per bambini e altri oggetti rimasti all’esterno ed eventualmente esposti ai prodotti utilizzati dovranno essere successivamente lavati con comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o monouso.
Gli orti non saranno coinvolti nella disinfestazione, mentre cortili interni e aree private potranno essere nuovamente utilizzati dopo cinque ore dal trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, il Comune raccomanda di lavare abbondantemente la zona interessata con acqua e sapone.
Per limitare la proliferazione delle zanzare viene inoltre chiesto ai cittadini di evitare qualsiasi ristagno d’acqua, anche temporaneo, di non lasciare all’aperto contenitori nei quali possa accumularsi acqua piovana, di mantenere cortili e aree aperte sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti e di provvedere periodicamente al taglio dell’erba nelle proprietà private.
Per proteggersi dalle punture è consigliabile coprire il più possibile le parti del corpo esposte, utilizzare repellenti cutanei e, nelle abitazioni, installare quando possibile zanzariere a porte e finestre. Possono inoltre essere utili spirali fumogene negli spazi esterni ed elettro-emanatori di insetticida negli ambienti interni.