Decoro e sicurezza, l’ingresso a nord di Offlaga si rifà il look

Assumerà un volto nuovo l’ingresso a nord del capoluogo. Nei primi giorni di luglio prenderanno avvio i lavori di restyling dell’ingresso del centro abitato di Offlaga a ridosso della Sp33 proveniente dal territorio comunale di Dello.
Due sono gli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale per questo intervento: conferire decoro e sicurezza per uno degli ingressi in paese più trafficati.
L’intervento
I lavori si svolgeranno in tre step e vedranno il completamento finale fra un anno. Si inizierà con il lato sinistro dell’arteria stradale in ingresso, dove da un’ampia area sterrata e di fatto impraticabile verranno ricavati spazi maggiormente definiti sotto forma di aiuole e di passaggio pedonale.
Verrà infatti replicato il paradigma stilistico con aiuole e alberature celtis australis che da qualche anno ha dato nuova veste all’ingresso sud di Offlaga e particolarmente apprezzato dai cittadini. La simmetria tra via Marconi a sud e via Mazzini a nord diverrà dunque riconoscibile. Il completamento con la piantumazione e la posa del verde avverrà nel secondo step in autunno.
Nei primi mesi del prossimo anno si metterà mano al secondo stralcio dell’intero progetto che riguarderà il lato opposto della Sp33, laddove a margine della sede stradale corre il vaso Calcagna proveniente dalla Gambaresca.
Proprio a sbalzo sul canale verrà ricavato un marciapiede sicuro con parapetto decoroso (a oggi pedoni e biciclette sono costretti a transitare lungo la banchina della provinciale). L’alveo del canale manterrà il proprio tracciato e la vegetazione esistente.
La realizzazione di una passerella pedonale per l’attraversamento della Roggia Calcagna e gli attraversamenti pedonali rialzati secondo i dettami della Provincia completeranno l’intervento che complessivamente richiede una copertura di 320mila euro, in parte già deliberati nel dicembre scorso dal Consiglio comunale e in parte provenienti il prossimo anno da un bando specifico per il «Distretto del commercio» di cui Offlaga fa parte insieme ad altri Comuni della Bassa centrale.
Valorizzazione
«Intendiamo procedere alla manutenzione e alla valorizzazione dell’ingresso nord dell’abitato del capoluogo mediante opere che ne migliorano l'immagine complessiva e ne potenziano la fruibilità – sottolinea il sindaco Giancarlo Mazza –. Il progetto prevede soluzioni di arredo urbano atte a conferire maggiore armonia all'area di accesso al paese, le azioni programmate mirano a coniugare la sicurezza della percorribilità viaria e ciclopedonale alle esigenze estetiche e funzionali».