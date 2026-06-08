Daspo per due tifosi dopo Union Brescia-Salernitana

Nei giorni scorsi il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso due Daspo per i fatti avvenuti il 27 maggio allo stadio Mario Rigamonti, durante la partita Union Brescia-Salernitana.

Il primo provvedimento, di un anno, riguarda un 54enne di Parma. Durante l’afflusso del pubblico ha aggredito verbalmente e minacciato un funzionario della Polizia di Stato, con l’intento di provocare disordini con altri tifosi.

Il secondo Daspo, di tre anni, è per un 35enne di Salerno con precedenti per reati violenti. A fine partita, fuori dalla Curva Sud Ospiti, ha colpito al volto un altro tifoso salernitano dopo un alterco, facendolo cadere e sbattere la testa. La vittima ha perso i sensi ed è stata portata al Civile, ma è stata poi dichiarata fuori pericolo. La Digos ha identificato l’autore dell’aggressione grazie alle telecamere dello stadio.