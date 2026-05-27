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Brescia-Salernitana, semifinale di ritorno play off: la diretta

Calcio d’inizio alle 20, si riparte dall’1-1 dell’andata: in caso di parità al 90’ si andrà ai supplementari, ed eventualmente ai rigori
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

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L’Union Brescia ospita la Salernitana al Rigamonti, nel ritorno delle semifinali play off: si riparte dall’1-1 dell’andata. Di seguito la diretta testuale.

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