Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGardaValcamonica

Daniela Santanchè promette sostegno economico al turismo del Garda

Simone Bottura, Giuliana Mossoni
La ministra ha incontrato sindaci e operatori a Salò, dando disponibilità a organizzare un tavolo a Roma. Poi la tappa in Valcamonica per inaugurare la prima delle Strade più belle d’Italia
La ministra Santanchè con i sindaci e gli operatori del Garda bresciano - © www.giornaledibrescia.it
La ministra Santanchè con i sindaci e gli operatori del Garda bresciano - © www.giornaledibrescia.it

«Mi prendo l’impegno. Vi aspetto in tempi brevi al ministero per valutare un supporto economico, anche perché le nozze con i fichi secchi non si fanno». È la promessa che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha rivolto ieri ai sindaci e agli operatori del Garda bresciano che l’hanno accolta a Salò, nella Sala dei Provveditori del municipio. Un impegno formale: «Fatemi sapere quando potrete venire a Roma per un incontro al quale inviterò anche l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario