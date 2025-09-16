Daniela Santanchè promette sostegno economico al turismo del Garda

Simone Bottura, Giuliana Mossoni

La ministra ha incontrato sindaci e operatori a Salò, dando disponibilità a organizzare un tavolo a Roma. Poi la tappa in Valcamonica per inaugurare la prima delle Strade più belle d’Italia

La ministra Santanchè con i sindaci e gli operatori del Garda bresciano - © www.giornaledibrescia.it

«Mi prendo l’impegno. Vi aspetto in tempi brevi al ministero per valutare un supporto economico, anche perché le nozze con i fichi secchi non si fanno». È la promessa che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha rivolto ieri ai sindaci e agli operatori del Garda bresciano che l’hanno accolta a Salò, nella Sala dei Provveditori del municipio. Un impegno formale: «Fatemi sapere quando potrete venire a Roma per un incontro al quale inviterò anche l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic