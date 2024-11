Dall’inizio dell’anno 50 morti sulle strade bresciane

La tragica scomparsa di Claudia Cocchetti, ieri pomeriggio in un incidente a Barghe, porta a 50 il numero di vittime della strada nella nostra provincia dall'inizio dell'anno. I dati mensilmente elaborati dalla Provincia e dell’associazione Condividere la strada della vita Onlus infatti certificano che ad oggi nel Bresciano si sono registrati 48 incidenti mortali che hanno portato a 50 vittime.

Prima di Claudia Cocchetti, il 31 ottobre, si era registrato a Verolanuova lo scontro tra un’auto e una bici che era costato la vita all’82enne Domenico Brunelli. Quell’incidente aveva portato a sette le vittime in ottobre, confermandolo come il mese peggiore sulle strade insieme a giugno. Sei i decessi invece che si erano contati in aprile, luglio e agosto.

Sabato e domenica giorni tragici

Rispetto ai giorni della settimana in cui si sono verificati gli incidenti, dopo anni in controtendenza, il sabato e la domenica tornano ad essere i giorni più tragici. Dall’inizio dell’anno 14 vittime il sabato e 10 la domenica.

Rispetto all’età delle vittime la fascia degli anziani, da 65 a 84 anni, resta la più colpita con 17 persone decedute nel 2024. Sono invece 13 i morti sulla strada che avevano tra 18 e 34 anni e 16 quelli tra i 35 e i 64.