Incidente mortale a Barghe, individuato il mezzo che ha perso l’olio

È stato individuato dagli agenti della Locale della Valsabbia il veicolo che ha perso l’olio, causa dell’incidente di Barghe, nel quale ha perso la vita Claudia Cocchetti.

Incrociando i dati ottenuti con le telecamere a circuito chiuso ed alcune testimonianze, gli agenti sarebbero riusciti ad individuare chi ha sparso olio lungo la curva di San Gottardo a Barghe, causando la caduta della motocicletta che si è portata via la vita di Claudia Cocchetti.

La chiamata al comandante

Gli agenti erano già sulle sue tracce del proprietario del mezzo, quando egli stesso si è fatto vivo, contattando il comandante Fabio Vallini: «Non me ne sono accorto, mi si è accesa la spia dell’olio e mi sono fermato».

La motocicletta a secco di lubrificante è stata poi caricata su un furgone e portata a casa del centauro, in un paese della Bassa. Qualcuno però aveva notato le varie operazioni e non ha esitato a rispondere all’appello dei Vigili che cercavano di fare completa luce sulle cause dell’incidente.

Non da un camion o da un trattore, ma da una motocicletta, insomma, era arrivato quell’olio: poco prima del passaggio della Bmw R1250 e della fatale scivolata. I quattro litri presenti nel carter motore, sparsi lungo la traiettoria della curva, sarebbero stati sufficienti a causare il dramma.