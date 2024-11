Ciclista investito, addio a Domenico Brunelli

Alessandra Portesani

La vittima dell’incidente aveva 82 anni: l’impatto si è verificato lungo via Rovetta a Verolanuova

L'incidente - Foto © www.giornaledibrescia.it

Un impatto violentissimo contro un’auto. Soccorsi purtroppo inutili per Domenico Brunelli, l’82enne che ieri è rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre era in sella alla sua bici a pedalata assistita. L’incidente Lo schianto è avvenuto attorno alle 11.30 in via Rovetta, una delle strade principali per il centro di Verolanuova dove l’anziano era nato e dove era tornato a vivere insieme al resto della sua famiglia, dopo una vita di lavoro come fattore in un’azienda agricola di Scorsarolo,