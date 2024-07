Dalle bonifiche al tram: illustrato in commissione Bilancio il Dup

Le bonifiche, a partire da quella del sito Caffaro, l’Agenda urbana Brescia 2050 che indirizzerà il Pgt e anticipa la città del futuro, il progetto del tram, bus urbani sempre più green, i servizi per bambini e anziani, gli investimenti nella cultura. Il primo anno di mandato della Giunta Castelletti, e le azioni future, sono riassunti nel Dup, il Documento unico di programmazione 2025-2028 illustrato in commissione Bilancio dall’assessore Marco Garza.

Tra i capannoni della Caffaro in via Nullo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Obiettivi

Documento che racconta a che punto si è con gli obiettivi dell’Amministrazione in carica e di una città nuovamente sopra i 200 mila abitanti. «Segno che continua ad essere attrattiva», ha sottolineato Garza che dà un voto positivo allo stato di attuazione del programma. L’assessore ricorda che «è stato fatto molto sull’ambiente, con il percorso di attivazione della Cer, le attività relative alla transizione climatica, le bonifiche, l’approvazione dell’Agenda urbana Brescia 2050», e si continua a investire sui trasporti green: l’approvazione del progetto del tram dalla Pendolina alla Fiera, che guarda già a una linea T3 (Violino Sant’Eufemia) e gli autobus urbani amici dell’ambiente.

C’è poi tutto il fronte della scuola e del sociale - «i percorsi a favore dei bimbi da 0 ai 6 anni, per gli anziani e l’inclusione scolastica, gli sportelli di supporto psicologico», riassume Garza - e della sicurezza - 1.113 controlli sul territorio, 1.900 per il rispetto della normativa ambientale - la partecipazione con i Consigli di quartiere.

La minoranza

Un’illustrazione che non soddisfa la minoranza, tanto che Mattia Margaroli (Fratelli d’Italia) affonda: «È un documento che ci dovrebbe far capire dove stanno andando la Giunta e la città. Non ci interessa l’elenco delle strade che avete asfaltato». Garza replica: «È essenziale capire cosa è stato fatto finora, per dare un quadro dell’avanzamento del programma».

La commissione ha anche approvato la variazione di bilancio 2024-2026 - con particolare riferimento al 2024 - che andrà in Consiglio comunale il 26 luglio. Rispetto al bilancio di previsione nei conti della Loggia ci sono dieci milioni in meno ma grazie a più trasferimenti e contributi - e meno spese - nelle entrate correnti ci sono risorse disponibili, per l’esattezza 13,7 milioni di euro, da destinare ad alcuni investimenti nel sociale, nel diritto allo studio, nello sport e nella cultura.