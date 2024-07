Come sarà Brescia nel 2050: un documento della Loggia per immaginarla

Come sarà la Brescia del 2050? C’è un documento che aiuterà a immaginarla, perché la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Italia per attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite fornisce alle città uno strumento utile, le Agende urbane. La Loggia ha deciso di dotarsene e per questo ha fatto un primo passo importante, approvando in Giunta il documento di indirizzo per definire percorso e obiettivi per costruire l’Agenda urbana Brescia 2050.

Si ragiona in una prospettiva lunga, venticinquennale per delineare la Brescia del futuro. I capitoli dell’agenda, come ha detto la sindaca, Laura Castelletti, costruiranno una visione globale e di sistema, occupandosi di sostenibilità, inclusione, mobilità, lavoro, emergenza abitativa.

E non limitandosi alla città, ma coinvolgendo anche il territorio periurbano. Tanto che la Castelletti ha annunciato la convocazione di una Giunta dei sindaci per parlare di temi e scenari dell’agenda. Il percorso per costruirla durerà un anno e sarà in tre fasi. In primis sarà istituito il Laboratorio Brescia2050, braccio operativo per realizzare l’agenda, coordinato da un responsabile tecnico scientifico. «Coinvolgeremo gli stakeholder pubblici e privati più rappresentativi della città - ha spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica, Michela Tiboni - . Valuteremo anche di dotarci di un luogo temporaneo come sede delle attività».

In un secondo momento saranno individuati i fattori chiave di sviluppo sostenibile e redatta l’agenda. La terza fase sarà dedicata alla sua promozione e al monitoraggio. Sarà la Giunta poi a fare sintesi e a proporla al Consiglio comunale. «Parallelamente bisognerà mettere mano alla variante al Pgt e l’agenda, una volta adottata - ha concluso la Tiboni - arricchirà il Piano di governo del territorio».