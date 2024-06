Caso Caffaro, assolti in abbreviato Cappelletto, Marinelli e Moreni

Tutti assolti. Si è concluso con questo verdetto il processo abbreviato a carico di Marco Cappelletto (commissario straordinario di nomina governativa di Caffaro Snia), Alfiero Marinelli (procuratore speciale per la tutela ambientale della stessa azienda) e Roberto Moreni commissario straordinario del Sin Caffaro.

I primi due erano accusati di inquinamento doloso, il terzo di inquinamento colposo. I tre sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Cappelletto e Marinelli erano accusati anche di smaltimento illecito di rifiuti. Il giudice li ha assolti anche da questa accusa perché il fatto non costituisce reato. Il giudice dell’udienza preliminare Andrea Guerrerio si è preso novanta giorni per le motivazioni.