Da Zanzibar al Mar Rosso, a Capodanno c’è chi brinda al caldo

A Capodanno chi può fa i bagagli, saluta tutti e se ne va in vacanza. Molti bresciani si trasferiscono nelle seconde case in montagna o se non dispongono di un alloggio di proprietà ne affittano uno, tendenzialmente per tutta la stagione. C’è, però, anche chi si spinge più in là. E vola ai Tropici. Lo racconta Sabrina De Arcangelo, titolare di Ippogrifo Viaggi.

Al mare

«Chi ha la possibilità economica festeggerà il Capodanno a Zanzibar, alle Maldive, in Kenya e in Thailandia. Per queste mete, a coppia, per una settimana, si spende dai 7mila euro in su. Costa meno ed è molto gettonato in questo periodo il Mar Rosso, meta di medio raggio con clima buono. In questo caso la cifra scende attorno ai 3.500-4.000 euro.

Alcuni stanno scegliendo anche Dubai e il Qatar. I più, però, visti i prezzi del Capodanno, aspettano gennaio. Il prossimo anno, a proposito, ha ponti interessanti - prosegue -. Come quello che si può creare tra Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio. Io, ad esempio, andrò in Thailandia. Alcuni, come me, stanno già prenotando, prima che aumentino i prezzi».

Sulla neve

Quanto, poi, alla montagna, Altroconsumo ha eseguito un’indagine secondo la quale per la settimana bianca di Capodanno (dal 28 dicembre al 4 gennaio), nelle nove località sciistiche monitorate - tra le quali ci sono mete molto ambite come Bormio, Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina - il budget medio per una coppia è 3.125 euro (comprensivo di costi di viaggio, skipass e pernottamento in hotel a tre stelle o in b&b ed escluse voci come i pasti e il noleggio dell’attrezzatura da sci).

È emerso che le località più abbordabili sono Tarvisio (1.724 euro) e Pila (2.218 euro), mentre le più care - che superano i quattromila euro - sono Livigno (4.233 euro) e Cortina d’Ampezzo (4.405 euro). Sotto la soglia dei quattromila euro Madonna di Campiglio, mentre Bormio e Courmayeur si posizionano sotto quota tremila. La strategia per risparmiare? Secondo Altroconsumo è «optare per la settimana di Carnevale anziché per Capodanno». La spesa media scende infatti a 1.880 euro. La differenza è netta a Livigno: il Capodanno costa il 109% in più del Carnevale.