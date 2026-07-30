Cristina Plevani: «Foto intime e insulti sui social: ho denunciato»

«Avevo appuntamento con la Polizia postale e sono riuscita a far partire tre denunce». Lo annuncia, con un video caricato sui propri social, Cristina Plevani. Bresciana (di Iseo), cinquantaquattrenne, ha vinto due edizioni del Grande Fratello: la prima, nel 2000, e un’altra a venticinque anni di distanza.
«Insulti e molestie»
Oggi combatte contro i reati perpetrati sui social: «Ho fatto due denunce – spiega – per le fotografie delle parti intime che mi arrivavano in privato: sono molestie. Una invece per gli insulti che ho ricevuto. Sono contenta, perché sono reati e perché non possiamo far passare per normale che tutto questo vada bene soltanto perché avviene sui social. Quando verrà introdotto l’obbligo di registrarsi con un documento d’identità sarà comunque troppo tardi».
L’intervista
Plevani aveva già toccato l’argomento in un’intervista di due settimane fa a Francesco Alberti: «È una battaglia che faccio per tutte le donne, bisogna trovare il coraggio per denunciare», aveva spiegato. Da questa dichiarazione d’intenti all’azione, il passaggio è stato breve.