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Crediti fittizi, Cellino: «L’archiviazione arriva fuori tempo massimo»

L’ex presidente del Brescia Calcio ha commentato la richiesta avanzata dalla Procura: «Non si può iscrivere la squadra ma i giudici hanno dimostrato alta professionalità»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Massimo Cellino fuori dal tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Massimo Cellino fuori dal tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«Anche se per l’iscrizione del Brescia siamo fuori tempo massimo, i giudici del Tribunale di Brescia dimostrano per l’ennesima volta la loro alta professionalità», così Massimo Cellino al Giornale di Brescia ha commentato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dal gruppo Alfieri di crediti di imposta risultati inesistenti.

La vicenda aveva avuto conseguenze sportive pesanti: la contestazione dei versamenti effettuati tramite questi strumenti aveva portato a sanzioni e penalizzazioni, incidendo sulla classifica e contribuendo alla retrocessione del club un anno fa quando poi Cellino decise di non iscrivere la società ad alcun campionato professionistico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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